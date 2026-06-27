Почти пять тысяч нетрезвых водителей поймали в Нижегородской области за полгода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

4852 водителя, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения, привлечены к ответственности в Нижегородской области с начала 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

По оперативным данным, у 4270 автомобилистов состояние опьянения было подтверждено. При этом 1813 человек отказались проходить медицинское освидетельствование, что по закону приравнивается к управлению автомобилем в нетрезвом виде. Еще 582 водителя повторно сели за руль после лишения прав за аналогичное нарушение. Теперь им грозит уже уголовная ответственность.

В ведомстве напомнили, что за управление автомобилем в состоянии опьянения, а также за отказ от медицинского освидетельствования предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Если же водитель повторно совершает такое нарушение, наказание становится значительно строже и может обернуться лишением свободы и конфискацией транспортного средства.