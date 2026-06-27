Нижегородские компании смогут выплачивать деньги при рождении детей сотрудников. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области официально утвердили региональный корпоративный демографический стандарт. Его ключевым обязательным требованием для предприятий станет введение единовременной выплаты сотрудникам при рождении детей. Документ подписали по итогам заседания трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям, которое прошло 26 июня в Торгово-промышленной палате региона. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Новый стандарт призван помочь работодателям создавать условия, при которых сотрудники смогут легче совмещать профессиональную деятельность и заботу о семье. Документ развивает положения федерального корпоративного демографического стандарта, но учитывает особенности Нижегородской области. Как отметил заместитель губернатора Егор Поляков, главная задача инициативы – сделать так, чтобы рождение ребенка не становилось препятствием для карьерного роста, а поддержка семей была частью корпоративной культуры.

При этом работодателям предложена гибкая модель участия. Все меры поддержки разделены по уровню финансовой нагрузки: от дополнительных оплачиваемых выходных до добровольного медицинского страхования, выплат при рождении детей и других социальных льгот. В документ также включены рекомендации по минимальному размеру выплат.

По словам министра демографии и развития человеческого капитала Игоря Пантюхина, многие предприятия региона уже оказывают помощь семьям сотрудников. Сейчас единовременные выплаты при рождении ребенка действуют более чем в 500 организациях. В дальнейшем для компаний, присоединившихся к стандарту, планируют ввести систему балльной оценки и сформировать рейтинг лучших работодателей региона.