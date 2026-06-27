Юрий Шалабаев рассказал о героизме нижегородских спасателей в июне. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал о нескольких происшествиях на воде, произошедших в июне, и поблагодарил спасателей за их самоотверженную работу в своём телеграм-канале.

По словам мэра, за сухими строками ежемесячной сводки стоят реальные человеческие жизни, которые удалось сохранить. Одним из таких случаев стало происшествие 12 июня. Семнадцатилетний юноша неудачно прыгнул с мостика в воду и получил серьезную травму головы. На помощь ему оперативно пришли спасатели Юрий Морозов и Артём Соловьев. Они помогли подростку выбраться на берег, оказали первую помощь и передали пострадавшего медикам. В результате молодой человек остался жив.

Троих человек спасли на воде в Нижнем Новгороде с начала лета. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Еще два случая произошли с мужчинами, которые решили искупаться за пределами безопасной пляжной зоны. Оба начали тонуть. Очевидцы вызвали экстренные службы по номеру 112 и до приезда специалистов пытались помочь пострадавшим. Прибывшие спасатели быстро доставили мужчин на берег и передали их бригадам скорой помощи.

Юрий Шалабаев отметил, что подобные истории – примеры настоящего героизма, который ежедневно совершают как профессиональные спасатели, так и обычные жители города, не проходящие мимо чужой беды.