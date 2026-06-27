Более 4,4 тысячи нижегородцев пострадали от укусов клещей с начала сезона. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

С начала сезона в Нижегородской области за медицинской помощью после укусов клещей обратились 4420 человек, в том числе 1225 детей. Несмотря на то, что этот показатель на 8% ниже среднемноголетнего уровня, в регионе уже зарегистрированы случаи клещевого вирусного энцефалита и боррелиоза, сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Наибольшее число обращений зафиксировано в Боре, Дзержинске, Павловском и Ветлужском муниципальных округах, а также в Автозаводском, Приокском и Советском районах Нижнего Новгорода. При этом чаще всего жители сталкиваются с клещами вовсе не в лесу: около 36% укусов произошло на придомовых территориях и садовых участках. Еще 16% случаев зарегистрированы в лесах, а 10,5% – в парках и скверах.

С начала года подтверждены два случая клещевого вирусного энцефалита у жителей Нижнего Новгорода. Заражение произошло после укусов клещей в Городецком и Ветлужском муниципальных округах. Кроме того, выявлено 18 случаев иксодового клещевого боррелиоза, причем почти все заражения произошли на территории Нижегородской области.

Специалисты исследовали более 5,8 тысячи клещей. Почти каждый пятый оказался переносчиком различных инфекций, включая боррелии, анаплазмы, эрлихии и вирус клещевого энцефалита.

В регионе продолжаются акарицидные обработки территорий – выполнено уже почти 100% от запланированного объема. Врачи напоминают: во время прогулок на природе важно использовать репелленты, носить закрытую одежду и регулярно осматривать себя и домашних животных. При обнаружении присосавшегося клеща необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.