Пол будущего ребенка нижегородской пары раскрыли на футбольном стадионе. Фото: Министерство молодежной политики Нижегородской области

Необычный сюрприз подготовили для молодой семьи в Нижнем Новгороде в рамках акции «Плюс один». Во время праздничной программы ко Дню молодежи на «Совкомбанк Арене» будущим родителям торжественно объявили пол их малыша. Финалом красочного шоу стала розовая подсветка фасада стадиона, а значит, супруги ждут девочку, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Главными героями акции стали Алексей Кульков и его жена Светлана. В этом году День молодежи проходит по всей стране под девизом «Мечта. Гордость. Единство», а организаторы решили сделать праздник еще более запоминающимся для семьи.

Министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева отметила, что в регионе становится все больше молодых семей, которые связывают свое будущее с родной землей. По ее словам, особенно символично, что именно в День молодежи участники праздника вместе разделили радостный момент ожидания новой жизни.

Алексей Кульков – участник специальной военной операции, президент Борского отделения мотоклуба «Ночные Волки», лауреат премии «Страну меняют люди», награжден медалью Жукова. Его супруга Светлана развивает проекты в сфере здорового образа жизни. Вместе они создали НКО «Путь героя», которая занимается патриотическим и культурным воспитанием молодежи.

– Для нашей семьи огромное счастье и радость разделить эти эмоции с молодежью нашего региона! – поделились будущие родители.

Финальным аккордом праздника стало эффектное шоу: фасад стадиона озарился розовым светом, а байкеры Борского отделения «Ночных Волков» выпустили в небо розовый дым, подтвердив, что в семье скоро родится дочь.