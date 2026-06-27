Более 1,9 тысячи нижегородцев нашли работу прямо на ярмарке вакансий. Фото: Павел Скворцов

Более 1,9 тысячи жителей Нижегородской области смогли найти работу во время федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», который прошел 26 июня сразу на 16 площадках региона. Мероприятие посетили свыше 12 тысяч человек, а работодатели предложили около 30 тысяч вакансий, сообщили в пресс-служба областного правительства.

Центральными площадками стали Нижегородский кадровый центр «Работа России», Торгово-промышленная палата Нижегородской области, молодежный центр карьеры «КУПНО.СТАРТ» и кампус «Школы 21». В общей сложности свои вакансии представили 330 ведущих предприятий региона. Как отметил заместитель губернатора Егор Поляков, число трудоустроенных оказалось почти на 20% выше, чем годом ранее.

Помимо собеседований с работодателями, посетители могли получить карьерные консультации, узнать о программах переобучения по нацпроекту «Кадры», подобрать стажировку или первую работу. Для школьников в «КУПНО.СТАРТ» организовали Фестиваль профессий с профессиональными пробами, мастер-классами и интерактивными площадками.

Отдельные программы подготовили для людей старше 50 лет, ветеранов специальной военной операции и жителей с инвалидностью. Деловая часть мероприятия была посвящена ситуации на рынке труда и мерам поддержки работодателей. По сравнению с прошлым годом ярмарка не только привлекла больше участников, но и помогла трудоустроить значительно больше жителей региона.