Названы лучшие школы Нижегородской области по итогам Всероссийской олимпиады. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Министерство образования Нижегородской области определило самые активные школы региона по итогам участия учеников в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. В число лидеров вошли лицей №40 Нижнего Новгорода, лицей №3 Сарова, Сосновская средняя школа №1, школа №22 Дзержинска с углубленным изучением французского языка и лицей-интернат «Центр одарённых детей». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Нижегородской области.

По словам министра образования Михаила Пучкова, наиболее успешные результаты в этом году показал лицей №40, учащиеся которого завоевали пять дипломов различного уровня. Он отметил, что такие достижения стали итогом многолетней системной работы школы и региональной поддержки талантливых детей. Подготовка к олимпиадам ведется не только в образовательных учреждениях, но и на специальных программах, где школьники учатся решать задачи повышенной сложности.

Большой вклад в подготовку участников внес региональный центр развития талантов «Вега». За учебный год здесь провели более 30 интенсивных образовательных модулей по различным предметам. Особенно заметен рост результатов нижегородских школьников по информатике и экономике, а успехи ребят стали возможны благодаря работе опытных наставников.

По итогам заключительного этапа ВсОШ представители Нижегородской области завоевали 27 дипломов, включая четыре победы и 23 призовых места. В лицее №40 рассказали, что ключ к успеху – раннее выявление талантов, десятки дополнительных спецкурсов, занятия с преподавателями вузов и нестандартные форматы обучения, которые помогают школьникам не просто готовиться к олимпиадам, а развивать исследовательское мышление и интерес к науке.