Нижегородская телебашня засияет в честь Дня молодежи-2026

Праздничную подсветку ко Дню молодежи включат на телебашне Нижнего Новгорода. Фото: Нижегородский филиал РТРС

Вечером 27 июня нижегородская телебашня получит праздничное оформление, посвященное Всероссийскому фестивалю «День молодежи-2026». Тематическую архитектурно-художественную подсветку включат в 21:30 в рамках совместного проекта Нижегородского областного радиотелевизионного передающего центра и регионального министерства молодежной политики, сообщили в пресс-службе РТРС.

На медиафасаде телебашни появится праздничная надпись «Мечта. Гордость. Единство – День молодёжи-2026», отражающая главную идею фестиваля. Кроме того, жители и гости города увидят Коня-Огоня – официальный символ праздника, который олицетворяет движение, путь, связь поколений, культур и традиций.

В Нижегородской области мероприятия Всероссийского фестиваля пройдут сразу в пяти муниципалитетах – Нижнем Новгороде, Выксе, Городце, Спасском и Урене. Для участников подготовят тематические площадки, где молодежные объединения и ведущие российские компании представят образовательные, карьерные и творческие проекты для детей и молодых людей. Фестиваль проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».