За две недели нижегородцы сдали на переработку 175 кг устаревшей одежды. ФОТО: ТВ-3

В июне в рамках масштабной социальной акции, посвященной 32-летию канала ТВ-3, нижегородцы сдали на переработку 175 кг устаревшей одежды. В обмен они получили лимитированные лонгсливы. Об этом сообщили организаторы акции.

- Вместе с брендом «Родина» мы хотели не просто создать красивый лонгслив, а предложить жителям Нижнего Новгорода принять участие в осознанной и полезной инициативе, - рассказали представители канала. - Для нас это возможность объединить заботу об окружающей среде с любовью к городу, напомнить о красоте столицы закатов и показать, что вдохновение часто находится совсем рядом — в местах, которые мы видим каждый день.

Самыми активными участниками акции стали нижегородки и семейные пары. Все они с готовностью откликнулись на предложение обменять свои устаревшие вещи на современные модные лонгсливы. Их дизайн был вдохновлен образом нижегородского заката.