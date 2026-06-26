Полиция нашла нижегородца, устроившего стрельбу ночью 25 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 25 июня нижегородец выстрелил в воздух из пистолета в Приокском районе на улице 40 лет Победы. Об этом в Управление МВД сообщили очевидцы.

Сотрудники полиции незамедлительно отреагировали на сигнал и вскоре установили личность стрелявшего. Как сообщает пресс-служба УМВД по Нижнему Новгороду, правонарушителем оказался 43-летний нижегородец.

В ходе разбирательства мужчина объяснил причину своего поступка. Дело в том, что ночью он вышел на улицу, так как сработала сигнализация его автомобиля. По мнению нижегородца, она сработала из-за шумных мотоциклистов, которым он высказал замечание.

После словесной перепалки гражданин отошел в сторону лесополосы и выстрелил в воздух из пистолета. К слову, на травматическое оружие нижегородец имел разрешение.