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НовостиПроисшествия26 июня 2026 15:52

Полиция нашла нижегородца, устроившего стрельбу ночью 25 июня

Ведомством составлен протокол об административном правонарушении
Елена ПАШКИНА
Полиция нашла нижегородца, устроившего стрельбу ночью 25 июня.

Полиция нашла нижегородца, устроившего стрельбу ночью 25 июня.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 25 июня нижегородец выстрелил в воздух из пистолета в Приокском районе на улице 40 лет Победы. Об этом в Управление МВД сообщили очевидцы.

Сотрудники полиции незамедлительно отреагировали на сигнал и вскоре установили личность стрелявшего. Как сообщает пресс-служба УМВД по Нижнему Новгороду, правонарушителем оказался 43-летний нижегородец.

В ходе разбирательства мужчина объяснил причину своего поступка. Дело в том, что ночью он вышел на улицу, так как сработала сигнализация его автомобиля. По мнению нижегородца, она сработала из-за шумных мотоциклистов, которым он высказал замечание.

После словесной перепалки гражданин отошел в сторону лесополосы и выстрелил в воздух из пистолета. К слову, на травматическое оружие нижегородец имел разрешение.