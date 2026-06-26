Пробки в Нижнем Новгороде достигли 9 баллов вечером 26 июня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Огромные заторы сковали Нижний Новгород в пятницу вечером 26 июня. Сегодня выглянуло солнце, а вместе с ним появился шанс на теплые выходные. Похоже, нижегородцы решили воспользоваться этим и пораньше отправиться на дачу – как они думали, без пробок. Однако уже к 17 часам сервис «Яндекс. Пробки» оценивает ситуацию на дорогах в 9 баллов.

В городе встали почти все главные улицы - как в верхней, так и в заречной части города. На участках улиц Ванеева, Белинского, Ошарская, Алексеевская, Варварская, а также на площадях Минина, Максима Горького и Лядова движение затруднено.

В районе Верхних Печер также имеются проблемы с пробками на дорогах. Один из самых больших заторов возник на проспект Гагарина – проезд до парка «Швейцария» у нижегородцев займет гораздо больше времени, чем обычно.

На метромосту ситуациях также не из благоприятных, доехать до заречной части города остается проблемой из-за образовавшегося затора. В заречной части города также стоят улицы в направлении станций метро Канавинская и Бурнаковская, также площадь Революции и прилегающие к ней улицы.

Если вы думали, что успели проехать главные улицы без пробок, и хотели приехать на дачу пораньше – вряд ли это получится сделать сегодня. На выездах из города также придется постоять в пробках. Подъехать к Борскому мосту - задачка со звездочкой, но и в другую сторону (например, в Кстово) ситуация не лучше.