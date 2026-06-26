Женщина из Латвии отстояла право на проживание в Нижегородской области Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородский омбудсмен помогла пенсионерке из Латвии отстоять право на проживание в Нижегородской области. Об этом сообщается в канале нижегородского уполномоченного по правам человека Оксаны Кислицыной в мессенджере «Макс».

В 2023 году 74-летняя гражданка Латвии переехала в Нижегородскую область к мужу и дочерям и получила вид на жительство. Позже женщине начислили более 400 тысяч рублей – пошлина за ввоз автомобиля в 2007 году. К тому времени пенсионерка уже продала машину за 70 тысяч рублей. При этом никакого уведомления о долге женщина не получала.

– По соглашению между Латвией и Россией, переселенцы могут ввезти одну машину беспошлинно, но в посольстве не разъяснили, что номер авто нужно вписать в удостоверение переселенца. Из-за ошибки в документах таможня решила не впускать заявительницу в страну, а МВД аннулировало вид на жительство, – рассказала Оксана Кислицына.

Когда пенсионерка узнала о долге, то оплатила сбор. Вот только решение об аннулировании ВНЖ осталось в силе. Уполномоченный по правам человека изучила дело и поддержала женщину в суде.

История получила счастливый финал – суд отменил аннулирование вида на жительство, и пенсионерка смогла остаться в России рядом с семьей.

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