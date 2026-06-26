Нижегородская молодежь выбирает детективы, классику и поп-музыку

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Молодые жители Нижегородской области в возрасте от 18 до 35 лет в первом полугодии 2026 года отдавали предпочтение остросюжетным детективам, классической литературе и поп-музыке. К такому выводу пришли аналитики холдинга ON Медиа, изучив предпочтения аудитории ко Дню молодежи.

Среди фильмов и сериалов лидером просмотров стал детективный триллер «Отпечатки» (18+) режиссера Сергея Филатова с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым в главных ролях. Чуть уступили ему экранизация фантастического романа «Резервация» (18+) и остросюжетный детектив «Черное солнце» (18+). В топ-5 также вошли триллер «Бар «Один звонок»» (18+) с Данилой Козловским и криминальная драма «Приговор» (16+).

В литературных предпочтениях молодежи — гармоничное сочетание классики и современной прозы. Самой читаемой книгой стал роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» (12+). Также в тройке лидеров — мистический детектив «Тайна дома №12 на улице Флоретт» (16+) и антиутопия Яны Вагнер «Туннель» (18+). Среди жанров наиболее востребованы современная литература, любовные романы и классика.

Музыкальные вкусы нижегородцев оказались предсказуемы: на первом месте поп-музыка, следом — рэп и танцевальные направления. Самыми прослушиваемыми треками стали «И солнце взойдет» AiRushV(0+), «Nobody» 19Clouds(16+) и «Феникс» BEARWOLF(0+).

Как отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов, регион традиционно входит в число лидеров по цифровой активности. Молодежь здесь вдумчиво выбирает контент, ценит российское кино и классическую литературу, при этом интересуется новинками.

«Особенно радует рост интереса к книгам — это подтверждает, что цифровизация не отменяет, а дополняет традиционные формы культуры», — подчеркнул Андрей Белов.