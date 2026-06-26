Дом правительства в Нижегородском кремле еще не ввели в эксплуатацию

Дом правительства в Нижегородском кремле Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Дом правительства в Нижегородском кремле введут в эксплуатацию после сбора всех документов и получения разрешения. Об этом сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области.

Строительство Дома правительства на территории кремля в Нижнем Новгороде уже завершено. Кроме того, получено заключение о соответствии требованиям проекта. Для ввода его в эксплуатацию остается только собрать комплект документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

Однако о том, какие ведомства переедут в новое здание, пока неизвестно.

– Вопрос дальнейшего использования достроенных площадей находится в проработке, итоговое решение о размещении каких-либо исполнительных органов Нижегородской области или смежных структур не принято, – рассказали в управлении делами правительства Нижегородской области.

Напомним, строительство Дома правительства началось в 2007 году, однако уже через год было приостановлено. Объект не был законсервирован, что привело к разрушению части конструкций. Затем здание разделили на блоки и сдавали поочередно.

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