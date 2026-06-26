Территорию школы №22 в Дзержинске обновляют по программе «Вам решать!». Фото: Telegram-канал Михаила Клинкова.

В Дзержинске продолжаются работы на объектах, победивших в голосовании губернаторской программы инициативного бюджетирования «Вам решать!» в прошлом году. Одна из ключевых площадок — школа №22 с углубленным изучением французского языка, где приводят в порядок пришкольную территорию. Об этом рассказал мэр Михаил Клинков в своем телеграм-канале.

Решение об участии в проекте было принято в сентябре 2025 года на совместном собрании педагогов, родителей и учащихся. Общее желание — обновить территорию вокруг школы — получило поддержку жителей, и победа в голосовании стала для коллектива радостным событием.

Работы стартовали 15 июня. На сегодняшний день подрядчик — компания «Евро-Строй НН» — ведет их в соответствии с графиком, привлекая достаточно техники и специалистов. На территории площадью 1842 квадратных метра заменяют изношенное асфальтовое покрытие и устанавливают новые бордюрные камни. Завершить все работы планируется к 30 июня.

Глава города Михаил Клинков, посетивший объект, отметил, что социальные учреждения — школы и детские сады — занимают особое место среди проектов программы.

- Эта инициатива губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина доказывает свою эффективность, и главным её преимуществом является вовлеченность людей. Жители сами решают, какие объекты нуждаются в обновлении в первую очередь, - прокомментировал Клинков.