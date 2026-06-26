В Дзержинске наводят порядок на контейнерных площадках

Фото: тг-канал Михаила Клинкова

Администрация Дзержинска совместно с представителями Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, управляющих компаний и регионального оператора провела рейд по контейнерным площадкам города, чтобы выявить проблемные точки и наладить взаимодействие всех участников процесса. Об этом сообщил глава города Михаил Клинков в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что ситуация с уборкой мусора в городе остается на постоянном контроле. Хотя полностью идеальной её назвать нельзя, острых проблем, характерных для зимнего периода, сейчас нет. Результаты предыдущих совещаний и выездных проверок уже видны: многие площадки приведены в порядок, скорректирован график вывоза, устанавливаются дополнительные восьмикубовые контейнеры.

В ходе объезда обсудили вопрос несоответствия объемов контейнеров реальной нагрузке. Нередко на площадки, рассчитанные на несколько многоквартирных домов, свозят отходы организации и юридические лица без предварительного согласования, что приводит к переполнению баков. Сейчас администрация совместно с управляющими компаниями актуализирует реестр, чтобы количество контейнеров соответствовало фактическому объему мусора.

Еще одна проблема — организация мест для крупногабаритных отходов. Не каждая площадка оборудована специальным отсеком или бункером-накопителем. На сегодня уже установлено более двадцати восьмикубовых контейнеров, работа по дооснащению продолжается.

- Сегодняшняя проверка подтвердила: когда все стороны работают в диалоге, вопросы решаются, — подчеркнул Михаил Клинков.

Глава города призвал жителей, управляющие компании и юридических лиц складировать отходы в предназначенные для этого ёмкости и своевременно заключать договоры на вывоз специфических отходов, напомнив, что только совместными усилиями можно поддерживать санитарный порядок в городе.