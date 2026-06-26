Геомагнитная буря накрыла Нижний Новгород Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Геомагнитная буря накрыла Нижний Новгород 26 июня. Ее сила достигает четырех баллов. Об этом сообщается на сайте my-calend.ru.

Малая магнитная буря обрушилась на Нижний Новгород еще 22 июня, сегодня она также ожидается на протяжении всего дня. Из-за этого у жителей города могут возникнуть головные боли и головокружение. По возможности лучше ограничить физические нагрузки, избегать стрессовых ситуаций и больше времени проводить на свежем воздухе.

Солнечная активность, а значит, и возмущение геомагнитного поля, пойдут на спад вечером 27 июня. Уже послезавтра сила магнитной бури уменьшится до трех баллов, а 29 июня и вовсе будут лишь небольшие возмущения.

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