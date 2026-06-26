Нижегородцы стали чаще обновлять прививки от столбняка и дифтерии Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Нижегородской области стали чаще обновлять прививки от дифтерии и столбняка. Показатели первичной вакцинации при этом остаются стабильными. Об этом сообщает представитель нижегородского медицинского сообщества Алексей Никонов со ссылкой на статистику Роспотребнадзора.

В прошлом году более 273,9 тысячи нижегородцев, из которых около 85 тысяч – дети, прошли ревакцинацию против дифтерии. Этот показатель заметно вырос по сравнению с 2024 годом, в котором прививки обновили 259,7 тысячи человек.

Высокий спрос в 2025 году был и на повторные прививки от столбняка. Тогда их сделали более 273 тысяч нижегородцев.

Стабильно высокие показатели и у вакцинации против туберкулеза. В прошлом году прививки получили 24,2 тысячи жителей региона, в том числе 17,9 тысячи младенцев.

Однако сразу по нескольким вакцинам в Нижегородской области наметился спад. Так, снизилось число привитых от коклюша – с 21,2 тысячи до 20,6 тысячи по первичной вакцинации и с 23,4 тысячи до 22,2 тысячи по ревакцинации.

Прививку от кори в прошлом году сделали 21,9 тысячи нижегородцев, а в 2024 году – 26,8 тысячи. Обновили вакцину в 2025 году 37,8 тысячи жителей региона против 44,1 тысячи в позапрошлом году. Похожая ситуация наблюдается и по эпидемическому паротиту и краснухе.

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