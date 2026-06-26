Нижегородские власти опровергли перенос запрета на продажу вейпов Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Запрет на продажу вейпов в Нижегородской области не будут переносить на 2027 год. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области.

Ранее в СМИ стала появилась информация о том, что в регионе перенесли срок начала действия запрета на продажу вейпов с 1 сентября 2026 года на 1 марта 2027 года. Позже Минэкономразвития опровергло эту информацию.

– Сроки введения запрета на оборот вейпов в регионе не изменились – ограничения вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Документ, в котором прописан иной срок – некорректный, он был опубликован по ошибке, – сказали в министерстве.

Напомним, стартом к активной работе по запрету вейпов в регионе стала встреча губернатора Глеба Никитина с Владимиром Путиным, которая прошла в августе 2025 года в Сарове. Глава региона говорил о том, что подобные устройства стали нормой в школах, поскольку лишены резкого запаха табака.

Президент, недолго думая, поддержал инициативу: «Считайте, что я уже согласился сразу». Это дало «зеленый свет» властям для дальнейшей разработки решения проблемы.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен