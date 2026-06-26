В аэропорту Нижнего Новгорода введены ограничения на полеты. Фото: Кристина БЕРБАСОВА. Перейти в Фотобанк КП

Международный аэропорт Нижнего Новгорода временно ограничил прием и выпуск воздушных судов. Меры приняты для обеспечения безопасности полётов, уточнили в пресс-службе воздушной гавани.

Аэровокзал продолжает обслуживать пассажиров, несмотря на ограничения. В терминале дежурят сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний, которые консультируют людей по всем вопросам.

Для пассажиров доступны все необходимые сервисы: комната матери и ребёнка, фонтанчики с питьевой водой в залах ожидания, круглосуточный медпункт, зарядные стойки для мобильных устройств и бесплатный Wi-Fi.

Согласно онлайн-табло аэропорта Стригино, на вылет задерживаются пять рейсов — в Москву, Самару, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Калининград.

Пассажирам рекомендуют следить за изменениями в расписании на онлайн-табло аэропорта и сайтах авиакомпаний.