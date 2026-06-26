Новая площадка для свадебных церемоний открылась в нижегородском Доме Сироткина. Фото: Главное управление ЗАГС Нижегородской области

В Нижнем Новгороде появилось новое место для проведения выездных регистраций брака - летний дворик Дома Сироткина. Первая церемония состоялась 25 июня, сообщили в ГУ ЗАГС Нижегородской области.

Молодоженами, которые первыми связали себя узами брака на новой локации, стали Дмитрий Рукавишников и Любовь Крестьянинова. Пару поздравила руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.

- Мы стремимся дать нижегородцам как можно больше возможностей для проведения торжеств, учитывая самые разные предпочтения. Открытие летнего дворика — это ответ на растущий спрос на выездные регистрации на открытых площадках в тёплое время года. Уверена, это место станет одним из самых востребованных для создания семьи, — отметила Краснова.

Площадка расположена в историческом центре города, в зеленом саду с цветущими растениями, в окружении архитектурного ансамбля. Такое сочетание создает особенную атмосферу для главного события в жизни новобрачных.

Локация работает в теплый сезон - с мая по сентябрь. Подать заявление на регистрацию можно уже сейчас через портал Госуслуг или при личном визите в Нижегородский и Заречный Дома бракосочетания.

Стоит отметить, что в Нижнем Новгороде постоянно появляются новые площадки для свадебных церемоний. Среди них — колесо обозрения, парк «Швейцария», колокольня Спасо-Преображенского кафедрального собора в Кремле, усадьба Сироткиных и зал Шаляпина в Нижегородском хоровом колледже.