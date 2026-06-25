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НовостиОбщество25 июня 2026 15:02

Владислав Атмахов принял участие в XXXVIII Съезде ЛДПР

На него съехались представители партии со всей страны
Василий КРОТОВ
Владислав Атмахов принял участие в XXXVIII Съезде ЛДПР. ФОТО: Соцсети Владислав Атмахов.

Владислав Атмахов принял участие в XXXVIII Съезде ЛДПР. ФОТО: Соцсети Владислав Атмахов.

Координатор нижегородского отделения партии, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Владислав Атмахов принял участие в XXXVIII Съезде ЛДПР в Москве. Об этом депутат рассказал у себя в социальных сетях.

- Главное партийное событие года состоялось, - заявил Владислав Атмахов. - Принял участие в XXXVIII Съезде ЛДПР, который собрал делегатов и представителей партии со всей страны.

Вместе с другими депутатами Владислав Атмахов обсудил ключевые вопросы развития страны, а также принял участие в голосовании и принятии решений относительно дальнейшей работы партии и будущей избирательной кампании.

Также участники съезда утвердили федеральный список кандидатов на выборы в Госдуму и новую предвыборную программу партии «100 дней преобразования России». В ней прописаны конкретные решения, касающиеся развития регионов, системы здравоохранения и образования, поддержки семей и экономики, повышения качества жизни людей.

- Для меня особенно важно, что в центре внимания партии остаются вопросы, которые жители Нижегородской области поднимают на встречах и личных приемах, - признался Владислав Атмахов.

Среди таких вопросов депутат назвал рост цен, состояние дорог и ЖКХ, доступную медицину и поддержку семей с детьми.