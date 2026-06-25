Нижегородца приговорили к девяти годам колонии за финансирование терроризма. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

25 июня во Втором Западном окружном военном суде нижегородцу вынесли приговор по делу о финансировании терроризма. Судом установлено, что он в период с января по апрель перечислил денежные средства в террористическую организацию. За нарушение закона РФ мужчина получил 9 лет заключения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сумма финансирования составила 18 900 рублей. За весь период мужчина не раз проявлял выраженный интерес к запрещенной организации, которая вела свою деятельность в социальных сетях и мессенджерах. При расследовании нижегородец вину признал. Он также рассказал о переписке с представителем организации. Тот говорил, что принимает участие в боевых действиях на территории Сирии. Денежная помощь ему требовалась для покупки медикаментов и оружия.

Суд избрал меру наказания в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшиеся шесть в колонии строгого режима.