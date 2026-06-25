Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июня 2026 9:33

На Горьковском водохранилище установили 188 нерестовых гнёзд

Это сделано для повышения рыбопродуктивности реки Куртюга
Елена ПАШКИНА
На Горьковском водохранилище установили 188 нерестовых гнёзд. ФОТО: Минлесхоз Нижегородской области.

На Горьковском водохранилище установили 188 нерестовых гнёзд. ФОТО: Минлесхоз Нижегородской области.

В целях повышения рыбопродуктивности на Горьковском водохранилище уже три года с апреля по июнь проводятся работы по созданию нерестилищ. На данный момент установили 188 нерестовых гнёзд. Руководил процессом Нижегородский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Недостаток природных мест для нереста рыб на Горьковском водохранилище сильно тормозит естественную популяцию. По этой причине Минсельхоз организовал процесс установки нерестилищ. Нерестовые гнезда состоят из еловых веток, которые связаны между собой и размещаются по типу гирлянды. После установки увеличение биомассы превысило отметку 5 тонн. Отметим, что это на 3,5 тонны больше в отличие от нереста на природный субстрат такой же площади.

— В этом году установили 188 искусственных нерестовых гнёзд протяженностью 4,2 километра, – поделился министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Роман Воробьев.