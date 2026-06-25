На Горьковском водохранилище установили 188 нерестовых гнёзд. ФОТО: Минлесхоз Нижегородской области.

В целях повышения рыбопродуктивности на Горьковском водохранилище уже три года с апреля по июнь проводятся работы по созданию нерестилищ. На данный момент установили 188 нерестовых гнёзд. Руководил процессом Нижегородский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Недостаток природных мест для нереста рыб на Горьковском водохранилище сильно тормозит естественную популяцию. По этой причине Минсельхоз организовал процесс установки нерестилищ. Нерестовые гнезда состоят из еловых веток, которые связаны между собой и размещаются по типу гирлянды. После установки увеличение биомассы превысило отметку 5 тонн. Отметим, что это на 3,5 тонны больше в отличие от нереста на природный субстрат такой же площади.

— В этом году установили 188 искусственных нерестовых гнёзд протяженностью 4,2 километра, – поделился министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Роман Воробьев.