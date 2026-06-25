«Ростелеком» открыл новый сезон «Спартакиады надежд» в Нижегородской области

«Ростелеком» дал старт четвертому сезону «Спартакиады надежд» в Нижегородской области для детей из многодетных семей и семей участников специальной военной операции. Первые соревнования прошли 24 июня в физкультурно-оздоровительном комплексе «Ока» в Дзержинске. В спортивном празднике приняли участие более 60 школьников в возрасте от 9 до 13 лет.

За победу боролись девять команд. Участники проходили испытания по нормативам ГТО. Ребята соревновались в прыжках в длину с места, поднимании туловища из положения лежа на спине, сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу, а также в беговой эстафете. Результат зависел не только от личной подготовки, но и от умения работать сообща.

После завершения спортивной программы участники встретились с профессиональными спортсменами. Для мальчиков мастер-класс провели игроки регбийного клуба «Химик» из Дзержинска под руководством Сергея Дьякова — участника Высшей регбийной лиги и представителя олимпийской дисциплины регби-7. Девочки приняли участие в мастер-классе фитнес-тренера и кандидата в мастера спорта по легкой атлетике Екатерины Колесовой.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы несколько лет занимаемся вопросами кибербезопасности детей, развиваем их критическое мышление и повышаем уровень цифровой грамотности. Однако гармоничное развитие ребенка невозможно без физической активности, спорта и живого общения. “Спартакиада надежд” дает ребятам возможность прочувствовать радость движения, командной взаимопомощи и личных достижений. Мы хотим, чтобы дети поняли, насколько интересно заниматься физкультурой, быть активными и заботиться о своем здоровье. Не менее важно, чтобы они учились дружить, поддерживать друг друга и вместе добиваться поставленных целей».

«Ростелеком» реализует проект «Спартакиада надежд» при поддержке министерства спорта Нижегородской области, Российского детского фонда и Фонда «Защитники Отечества».

Дмитрий Кабайло, министр спорта Нижегородской области:

«“Спартакиада надежд” уже стала заметным событием в жизни региона. Проект объединяет детей, их семьи и спортивное сообщество вокруг общей цели — создать для ребят условия, в которых они могли бы развиваться, находить новых друзей и открывать для себя мир спорта. Для многих участников соревнования становятся шагом к регулярным занятиям физической культурой. Благодарю организаторов за еще одну возможность для детей из разных округов Нижегородской области проявить себя!»

Сезон «Спартакиады надежд» продлится до конца года. Следующие соревнования примут физкультурно-оздоровительные комплексы Нижнего Новгорода, Балахны, Павлова и Шахуньи. Расширение географии проекта позволит вовлечь в спортивное движение еще больше ребят.

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Фото: Предоставлено ПАО «Ростелеком»