‎В сёлах Павловского района улучшили мобильную связь и интернет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В деревне Ясенцы и селе Большое Давыдово Павловского района завершены работы по улучшению качества мобильной связи и доступа в интернет. Устойчивый сигнал теперь доступен на ключевых социальных объектах: в фельдшерских пунктах, школах, библиотеках и зданиях сельских администраций, сообщает пресс-служба компании МТС.

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‎В Ясенцах проведена оптимизация действующего телекоммуникационного оборудования, что позволило расширить зону покрытия и обеспечить стабильный прием на всех улицах населенного пункта. В Большом Давыдове для этих целей установили дополнительную новую базовую станцию. Запуск технических средств полностью закрыл потребности местных жителей в надёжной голосовой связи и высокоскоростном мобильном интернете, а также ликвидировал так называемые «белые пятна» — участки, где раньше сигнал был слабым или нестабильным.

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‎Современная связь давно стала базовой потребностью, и для сельских территорий это вопрос равного доступа к образованию, медицине и госуслугам.

- Сегодня жители сел пользуются интернетом так же активно, как и в городе, поэтому важно, чтобы связь работала везде. В 2026 году компания уже модернизировала оборудование в ряде населенных пунктов Балахнинского, Городецкого и Ковернинского районов. В список обновленных территорий вошли Ковригино, Шадрино, Воронино, а также посёлки Совхозный и Ковернино, — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

‎Доступ к современным цифровым сервисам открывает перед сельчанами новые возможности: от дистанционного обучения и онлайн-консультаций врачей до получения государственных услуг через интернет. Это особенно важно для жителей отдалённых территорий и напрямую влияет на качество жизни, позволяя оставаться на связи с внешним миром без необходимости выезжать в город.

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