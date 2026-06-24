Атаки беспилотников продолжают отражать над Нижегородской областью. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 24 июня, в период с 7:00 до 20:00 дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили ещё 245 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над несколькими регионами страны, включая Нижегородскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Это уже не первая атака на регион за последние сутки. Минувшей ночью и утром силы ПВО уничтожили 323 украинских беспилотника над различными субъектами России. В числе регионов, где были зафиксированы воздушные цели, оказалась и Нижегородская область.

Режим беспилотной опасности был введен на территории региона сразу после полуночи 24 июня. По состоянию на вечер среды официальной информации о его отмене не поступало. Жителям рекомендуют следить за сообщениями экстренных служб и официальных источников.

Кроме Нижегородской, беспилотники были сбиты над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Нижегородской, Калужской, Липецкой, Московской областями, Республикой Крым, а также акваториями Азовского и Черного морей.