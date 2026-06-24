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НовостиЭкономика24 июня 2026 17:52

Дом Ильиной в центре Нижнего Новгорода продали за 29 миллионов рублей

Цена исторического здания на улице Минина выросла почти втрое во время торгов
Евгения ФРОЛОВА
Дом Ильиной в центре Нижнего Новгорода продали за 29 миллионов рублей. Фото: карточка лота

Дом Ильиной в центре Нижнего Новгорода продали за 29 миллионов рублей. Фото: карточка лота

Исторический Дом П.Я. Ильиной на улице Минина в Нижнем Новгороде обрел нового владельца. По итогам аукциона объект культурного наследия был продан за 29,1 млн рублей, хотя стартовая цена составляла 10,6 млн рублей. Таким образом, стоимость здания во время торгов выросла почти в три раза, следует из карточки лота.

Двухэтажное нежилое здание площадью 371,9 квадратного метра, расположенное по адресу: улица Минина, 21, считается одним из старейших в городе. Дом был построен в 1848 году по проекту архитектора Александра Турмышева и выполнен в традициях эклектики с элементами классицизма. В нескольких минутах ходьбы находятся Нижегородский кремль и Верхне-Волжская набережная.

До продажи объект находился в собственности Нижегородской области и был закреплен за КП НО «Регнедвижимость». Именно предприятие выступило организатором сделки и продолжит контролировать выполнение условий договора.

Известно, что покупателем стала нижегородская компания, имеющая лицензию на проведение работ на объектах культурного наследия. По условиям сделки новый собственник обязан в течение трех лет выполнить работы по сохранению памятника архитектуры. Кроме того, он должен ежеквартально предоставлять отчеты о ходе работ и соблюдении взятых обязательств.