Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за перебоев с водой в Богородске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Богородске возбуждено уголовное дело после сообщений об отсутствии водоснабжения в жилых домах. По данным, появившимся в СМИ и социальных сетях, местные жители на протяжении нескольких дней сталкиваются с перебоями и остаются без воды. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

Информацию о возможном нарушении прав граждан сотрудники регионального следственного управления выявили в ходе мониторинга публикаций в медиа и интернете. После проверки изложенных фактов следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела.

Расследование ведется по статье о халатности. В настоящее время сотрудники Богородского межрайонного следственного отдела проводят необходимые следственные действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Следователям предстоит выяснить причины длительного отсутствия водоснабжения, а также дать правовую оценку действиям должностных лиц, отвечающих за организацию коммунальных услуг. Ход расследования находится на особом контроле аппарата регионального управления СК.