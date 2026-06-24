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НовостиПроисшествия24 июня 2026 15:31

Глава Самары выразил соболезнования после атаки БПЛА на Нижний Новгород

Иван Носков поддержал семьи погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим
Евгения ФРОЛОВА
Глава Самары выразил соболезнования после атаки БПЛА на Нижний Новгород. Фото: vk.com/club.ivan.noskov

Глава Самары выразил соболезнования после атаки БПЛА на Нижний Новгород. Фото: vk.com/club.ivan.noskov

Глава Самары Иван Носков выразил соболезнования семьям жителей Нижнего Новгорода, погибших в результате массированной атаки беспилотников утром 24 июня. Свое обращение он опубликовал в социальных сетях.

По словам мэра города, Нижний Новгород и Нижегородская область остаются для него близкими и важными, поскольку ранее он работал в регионе. Он отметил, что искренне переживает из-за случившегося и разделяет боль жителей, столкнувшихся с последствиями трагедии.

Иван Носков также обратился со словами поддержки к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину и мэру Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву. Он пожелал им сил и выдержки в непростой ситуации и выразил уверенность, что всем пострадавшим окажут необходимую помощь, а поврежденные объекты инфраструктуры будут восстановлены в кратчайшие сроки.

Отдельно глава Самары пожелал скорейшего выздоровления раненым, а родным и близким погибших – мужества и стойкости. По его словам, подобные испытания не способны сломить жителей страны и нарушить единство общества.