СК России расследует гибель двух человек при атаке БПЛА в Нижегородской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет России проведет расследование после атаки беспилотников на Нижегородскую область, в результате которой погибли два человека и еще двое получили ранения. Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям лиц, причастных к удару по региону, сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК сообщили, что в рамках работы будут изучены преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей сразу нескольких российских регионов. Помимо Нижегородской области, следственные действия затронут обстоятельства атак в Белгородской, Херсонской областях и Донецкой Народной Республике, где также есть погибшие и пострадавшие среди гражданского населения.

Напомним, массированная атака беспилотников на Нижегородскую область произошла утром 24 июня. По данным властей, силы противовоздушной обороны уничтожили 23 дрона. Однако избежать последствий полностью не удалось: погибли два человека, еще два жителя региона получили травмы. Кроме того, повреждения получили объекты промышленной и жилой инфраструктуры.