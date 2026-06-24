Нижегородцам напомнили о переходе на безналичную оплату в транспорте с 1 июля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля 2026 года в общественном транспорте Нижнего Новгорода полностью прекратится прием наличных денег за проезд. Оплатить поездку можно будет банковской или транспортной картой, через терминалы, а также с помощью онлайн-сервисов и мобильных приложений. Об этом напомнили в ГП НО «Нижегородэлектротранс».

Как пояснили в организации, переход на безналичную систему позволит повысить безопасность перевозок. Водителям больше не придется отвлекаться на продажу билетов и работу с наличными, что даст им возможность полностью сосредоточиться на дороге. Кроме того, отказ от бумажных денег поможет сократить количество контактов и снизить риск распространения сезонных инфекций.

Для удобства пассажиров в городе уже работают более 300 точек пополнения транспортных карт, а в дальнейшем их число планируют увеличить. Пополнить карту можно дистанционно без комиссии через Систему быстрых платежей, с банковской карты, в мобильном приложении «Ситикард», в личном кабинете пассажира на сайте оператора или через приложения банков-партнеров.

Жителей региона просят заранее подготовиться к изменениям и помочь пожилым родственникам и знакомым освоить новые способы оплаты проезда.