60 брошенных машин убрали с улиц Автозаводского района с начала года. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

С начала 2026 года с улиц Автозаводского района Нижнего Новгорода убрали 60 брошенных и разукомплектованных автомобилей. Очередные бесхозные машины недавно эвакуировали с улиц Бурденко и Коломенской, а также с проспекта Ильича, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Как рассказал глава районной администрации Александр Нагин, за первые месяцы года специалисты выявили на территории района 69 автомобилей, которые были оставлены без присмотра или находились в разукомплектованном состоянии. После получения уведомлений большинство владельцев предпочли решить вопрос самостоятельно: 49 машин были вывезены в гаражи или на парковки.

Еще 11 автомобилей отправили на специализированную стоянку. Сейчас сотрудники администрации продолжают устанавливать владельцев девяти транспортных средств, обнаруженных на улицах Плотникова, Краснодонцев, Львовской, Мончегорской, Спутника, Лескова, Строкина, Старых Производственников и на бульваре Южном.

Процедура работы с такими машинами остается стандартной. Сначала на автомобиль размещают уведомление, а информация о владельце уточняется через полицию. Если в течение десяти дней после предупреждения транспорт не убирают, его эвакуируют на временное хранение. Расходы на перевозку и содержание впоследствии взыскиваются с собственника.

Жители района также могут сообщать о брошенных автомобилях в администрацию Автозаводского района по телефону 435-87-33.