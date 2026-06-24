В детском саду №135 Дзержинска обновили территорию по проекту «Вам решать!»

Фото: телеграм-канал Михаила Клинкова

В детском саду №135 Дзержинска завершены работы по асфальтированию территории. Благоустройство стало возможным благодаря победе в губернаторском проекте «Вам решать!», за который жители голосовали в прошлом году. Площадь уложенного покрытия составила 2163 квадратных метра — теперь у воспитанников есть ровные и удобные дорожки для прогулок.

Как отметил глава города Михаил Клинков, год назад он посещал этот детский сад и обсуждал с воспитателями необходимость ремонта. Однако для реализации проекта требовалось не только желание, но и серьезная подготовка: оформление документации, подача заявки и участие в голосовании. Ключевую роль в этом сыграли родители, которые проявили высокую активность и обеспечили проекту 1176 голосов. Это позволило выполнить работы уже в текущем году.

Заведующая детским садом Жанна Александровна Майрова рассказала о планах учреждения по участию в проекте в 2026 году. Клинков выразил уверенность, что при такой сплоченности коллектива и родителей все задуманное удастся реализовать.

В детском саду функционирует 11 групп, которые посещают 220 маленьких дзержинцев. Педагоги и воспитанники активно участвуют во всероссийских конкурсах и регулярно занимают призовые места: «Гордость России», «Воспитатели России», «Просторы Космоса».

Всего в этом году в рамках губернаторского проекта «Вам решать!» в Дзержинске будет реализовано еще 12 объектов.