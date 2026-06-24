Более 100 млрд рублей выделят на поддержку семей в Нижегородской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области на поддержку семей, детей и другие социальные программы планируется направить свыше 105,6 млрд рублей. Такие параметры заложены в обновленном областном бюджете на 2026 год, который был скорректирован депутатами Законодательного собрания. Документ опубликован на сайте министерства финансов региона.

Согласно документу, расходы по социальному блоку остаются одними из самых крупных в региональной казне. На реализацию государственной программы «Социальная поддержка граждан Нижегородской области» предусмотрено почти 64,9 млрд рублей. Еще более 21,6 млрд рублей направят на охрану семьи и детства.

Финансирование пойдет на различные меры помощи семьям с детьми, социальные выплаты, содержание учреждений социальной поддержки, организацию отдыха и оздоровления детей, а также другие направления, связанные с защитой материнства и детства.

Кроме того, в бюджете сохраняются средства на обеспечение инфраструктурой участков, которые бесплатно предоставляются многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства. Власти региона отмечают, что поддержка семей остается одним из ключевых приоритетов социальной политики области.