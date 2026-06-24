Автокредиты выросли до 1,46 млн рублей за год в Нижегородской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области средний размер автокредита в мае 2026 года достиг 1,46 млн рублей. За год показатель вырос на 21,7% – в мае прошлого года жители региона в среднем занимали на покупку автомобиля 1,2 млн рублей. По темпам роста область вошла в число лидеров среди крупнейших регионов страны по объему автокредитования, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России средний размер выданного автокредита в мае составил 1,54 млн рублей. По сравнению с маем прошлого года он увеличился на 20,5%, а относительно апреля текущего года вырос еще на 3,4%.

Самые крупные автокредиты традиционно оформляли жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Там средний размер займа превысил 1,8-2 млн рублей.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, средний чек автокредитов уже около девяти месяцев держится на уровне 1,5 млн рублей. На ситуацию влияют высокие процентные ставки, рост стоимости автомобилей и повышение утилизационного сбора. Кроме того, банки продолжают осторожно подходить к выдаче кредитов и предъявляют повышенные требования к качеству кредитной истории заемщиков.

Эксперты отмечают, что такая политика помогает снизить риски просрочек, поэтому потенциальным покупателям автомобилей стоит внимательно следить за своей кредитной репутацией.