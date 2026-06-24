21,7 млрд рублей дополнительно выделят на развитие метро в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Власти Нижнего Новгорода дополнительно направят почти 21,7 млрд рублей на строительство новых станций метро. Такое решение приняли в ходе очередной корректировки трехлетнего городского бюджета, которую депутаты рассмотрели на заседании городской Думы. Основная часть дополнительных средств будет направлена именно на развитие метрополитена, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Как сообщил глава города Юрий Шалабаев, доходная и расходная части бюджета увеличатся за счет межбюджетных трансфертов и собственных доходов. В текущем году бюджет вырастет более чем на 8 млрд рублей, а в следующем – еще более чем на 14 млрд рублей.

Помимо метро, дополнительные средства предусмотрены на строительство и развитие социальной инфраструктуры. Так, в 2026 году почти 174 млн рублей направят на оплату концессионных соглашений по строительству школ в жилом комплексе «Новая Кузнечиха», на улицах Космической и Украинской, проспекте Гагарина, а также в деревне Анкудиновка, поселке Дубенки, микрорайоне №3 Кстова и селе Большая Ельня.

Еще 115,5 млн рублей планируется выделить на переселение граждан из аварийного жилья и строительство дома на улице 40 лет Победы. На подготовку территории под врачебную амбулаторию в поселке Культура Кстовского района направят 4,5 млн рублей, а на ремонт дворовых территорий – 10,9 млн рублей. Кроме того, финансирование получат спортивные школы и проекты по созданию условий для качественного образования детей с инвалидностью.