35 школ отремонтируют к новому учебному году в Дзержинске. Фото: телеграм-канал Михаила Клинкова

В Дзержинске завершается летняя оздоровительная кампания и экзаменационная пора, после чего в образовательных учреждениях города начнутся ремонтные работы. В рамках подготовки к новому 2026/2027 учебному году планируется обновить 70 объектов: 35 школ, 31 детский сад и 4 учреждения дополнительного образования.

Как сообщил глава города Михаил Клинков, в летний период в образовательных учреждениях проведут ремонт фасадов и кровель, внутреннюю отделку помещений, обновят санузлы, раздевалки и кабинеты. Также запланирована замена оконных и дверных блоков, ремонт инженерных сетей — горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации, электросетей и вентиляции. Кроме того, будут оборудованы детские и спортивные площадки, а также установлено наружное освещение.

Особое внимание уделяется школе № 33, где ведется полная замена системы холодного водоснабжения. Подрядная организация МУП «Прометей» устанавливает современные пластиковые трубы по всему зданию. Инженерные сети здесь давно требовали обновления — новые коммуникации позволят снизить аварийность и обеспечить качественную питьевую воду. Помимо этого, в школе заменят вентиляцию в столовой, отремонтируют санузлы и раздевалки спортзала, а также установят новые пластиковые окна.

Финансирование работ осуществляется из городского бюджета. Всего на ремонт образовательных и дошкольных учреждений в этом году выделено около 315 миллионов рублей. Завершить все мероприятия планируется к августу 2026 года.

Приемка учреждений к новому учебному году начнется с 15 июля.