Второй лесной пожар потушили в Нижегородской области. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области ликвидировали второе с начала сезона возгорание в лесном массиве. Пожар произошел на территории Балахнинского округа. О задымлении и огне в лесу в лесную охрану регионального Минлесхоза сообщили местные жители, сообщили в пресс-службе ведомства.

После получения сигнала на место оперативно прибыли специалисты лесной охраны. Низовой пожар успел распространиться на площадь 0,13 гектара, однако благодаря быстрым действиям удалось не допустить дальнейшего распространения огня.

В тушении были задействованы 10 сотрудников лесной охраны и четыре единицы техники. Возгорание локализовали и полностью ликвидировали в кратчайшие сроки.

В Минлесхозе Нижегородской области напоминают, что в пожароопасный период необходимо особенно внимательно соблюдать правила безопасности во время посещения лесов. Жителей просят незамедлительно сообщать обо всех случаях возгорания, а также о других нарушениях по телефонам прямой линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 и региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (831) 430-01-23. Обе линии работают круглосуточно.