Глеб Никитин призвал нижегородцев не создавать ажиотаж на АЗС. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к жителям региона с просьбой сохранять спокойствие на фоне ситуации с топливом и не закупать бензин и дизельное топливо впрок. Обеспеченность региона горючим находится на постоянном контроле, а заправляться сейчас следует только по реальной потребности, сообщил глава области в своем телеграм-канале.

Никитин отметил, что понимает причины беспокойства автомобилистов, из-за которых в последние дни на ряде заправок образовывались очереди. Однако, по его мнению, именно спокойное поведение потребителей поможет быстрее стабилизировать ситуацию на рынке топлива.

Глава региона рассказал, что лично посетил одну из заправок на улице Родионова в Нижнем Новгороде, где ранее наблюдалось большое скопление автомобилей. Днем очередей там уже не было. Также губернатор подчеркнул, что не заметил случаев необоснованного роста цен.

При этом в регионе еще остаются отдельные АЗС, где фиксируются перебои с поставками топлива. Тем не менее, ситуация постепенно выравнивается. По словам Глеба Никитина, на посещенной им заправке действует ограничение отпуска топлива: до 30 литров бензина и до 60 литров дизельного топлива в одни руки. Такие меры позволяют обеспечить потребности автомобилистов и одновременно предотвратить спекулятивную перепродажу топлива.

Глеб Никитин добавил, что ажиотажный спрос уже идет на спад, а принятые на федеральном уровне решения и работа оперативного штаба должны помочь нормализовать ситуацию и на других сетевых и частных АЗС региона.