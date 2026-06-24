Карантин по бешенству ввели в поселке Петровский под Нижним Новгородом. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Петровский Воротынского муниципального округа введен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

Эпизоотическим очагом признана придомовая территория дома №26 на улице Озерной. Именно здесь были введены самые строгие меры. На время карантина запрещены лечение больных восприимчивых животных, снятие шкур с их трупов и посещение территории посторонними людьми.

Кроме того, действуют ограничения на перемещение животных. Запрещены их ввоз и вывоз, а также перевозка внутри установленной зоны карантина. Исключение сделано только для животных, прошедших вакцинацию против бешенства в течение последних 179 дней.

Ограничения официально действуют с 11 июня 2026 года и распространяются и на весь населенный пункт. В Петровском временно нельзя проводить сельскохозяйственные ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные со скоплением животных. Региональному комитету ветеринарии поручено разработать и утвердить план ликвидации очага инфекции.

Следить за соблюдением установленных требований будут специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции, представители Минлесхоза и местной администрации. Предполагается, что принятые меры помогут не допустить дальнейшего распространения опасного заболевания.