45 нижегородцев удостоены почетного звания «Заслуженный работник». Фото: Пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

24 июня на заседании городской Думы Нижнего Новгорода депутаты единогласно поддержали присвоение почетного звания 45 представителям девяти социально значимых профессий. Решение принято за особые заслуги в профессиональной деятельности и весомый вклад в развитие и процветание областного центра, сообщает пресс-служба Гордумы.

Заседание провел председатель Думы Евгений Чинцов. В числе награжденных — специалисты, чей труд направлен на благо жителей Нижнего Новгорода.

Согласно положению, претендовать на звание могут работники, имеющие стаж в соответствующей организации не менее 10 лет и подтвержденные достижения в своей сфере. Кроме того, почетное звание присваивается за подвиги, совершенные на территории городского округа, а также за проявленные мужество, смелость и отвагу.

Ежегодно звание могут получить не более пяти человек в каждой из девяти номинаций. Решение о присвоении принимается депутатами и вступает в силу с момента официального опубликования.

КОНКРЕТНО

В этом году почетные звания присвоены следующим нижегородцам:

1. «Заслуженный пожарный города Нижнего Новгорода»:

- Гвоздкову Михаилу Александровичу,

- Локтеву Михаилу Павловичу,

- Мирашевскому Александру Александровичу,

- Панфилову Дмитрию Николаевичу,

- Погодину Евгению Ивановичу;

2. «Заслуженный медицинский работник города Нижнего Новгорода»:

- Асташиной Надежде Геннадьевне,

- Земляникину Виктору Васильевичу,

- Макарову Евгению Леонтьевичу,

- Муравьевой Людмиле Петровне,

- Разумовскому Николаю Константиновичу;

3. «Заслуженный работник образования города Нижнего Новгорода»:

- Алешиной Галине Николаевне,

- Дубик Елене Андреевне,

- Кожиной Ирине Александровне,

- Кормщиковой Ирине Александровне,

- Маркиной Наталье Васильевне;

4. «Заслуженный сотрудник полиции города Нижнего Новгорода»:

- Захватову Илье Николаевичу,

- Зеленову Александру Юрьевичу,

- Коротаеву Вадиму Александровичу,

- Малыгину Андрею Юрьевичу,

- Михайлову Дмитрию Александровичу;

5. «Заслуженный социальный работник города Нижнего Новгорода»:

- Бакановой Наталье Владимировне,

- Егоровой Ирине Львовне,

- Жигаловой Нине Германовне,

- Мошенцевой Людмиле Николаевне,

- Соловьевой Светлане Константиновне;

6. «Заслуженный деятель культуры и искусства города Нижнего Новгорода»:

- Комарову Александру Викторовичу,

- Лоос Ирине Николаевне,

- Лосевой Марине Евгеньевне,

- Лушиной Надежде Александровне,

- Червякову Владимиру Александровичу;

7. «Заслуженный работник дорожного хозяйства города Нижнего Новгорода»:

- Герасименко Александру Петровичу,

- Кузнецову Александру Николаевичу,

- Нанаеву Вадиму Евгеньевичу,

- Хазову Виктору Ивановичу,

- Шешменеву Василию Вячеславовичу;

8. «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства города Нижнего Новгорода»:

- Денисову Олегу Вадимовичу,

- Ключевой Ирине Михайловне,

- Крюкову Алексею Андреевичу,

- Обуховой Ирине Викторовне,

- Сивохину Дмитрию Геннадьевичу;

9. «Заслуженный работник физической культуры и спорта города Нижнего Новгорода»:

- Авдалян Светлане Мушеговне,

- Василькову Александру Анатольевичу,

- Кукушкиной Валентине Николаевне,

- Садову Михаилу Владимировичу,

- Стрижаку Дмитрию Владимировичу.