45 нижегородцев удостоены почетного звания «Заслуженный работник».

Фото: Пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.
24 июня на заседании городской Думы Нижнего Новгорода депутаты единогласно поддержали присвоение почетного звания 45 представителям девяти социально значимых профессий. Решение принято за особые заслуги в профессиональной деятельности и весомый вклад в развитие и процветание областного центра, сообщает пресс-служба Гордумы.
Заседание провел председатель Думы Евгений Чинцов. В числе награжденных — специалисты, чей труд направлен на благо жителей Нижнего Новгорода.
Согласно положению, претендовать на звание могут работники, имеющие стаж в соответствующей организации не менее 10 лет и подтвержденные достижения в своей сфере. Кроме того, почетное звание присваивается за подвиги, совершенные на территории городского округа, а также за проявленные мужество, смелость и отвагу.
Ежегодно звание могут получить не более пяти человек в каждой из девяти номинаций. Решение о присвоении принимается депутатами и вступает в силу с момента официального опубликования.
КОНКРЕТНО
В этом году почетные звания присвоены следующим нижегородцам:
1. «Заслуженный пожарный города Нижнего Новгорода»:
- Гвоздкову Михаилу Александровичу,
- Локтеву Михаилу Павловичу,
- Мирашевскому Александру Александровичу,
- Панфилову Дмитрию Николаевичу,
- Погодину Евгению Ивановичу;
2. «Заслуженный медицинский работник города Нижнего Новгорода»:
- Асташиной Надежде Геннадьевне,
- Земляникину Виктору Васильевичу,
- Макарову Евгению Леонтьевичу,
- Муравьевой Людмиле Петровне,
- Разумовскому Николаю Константиновичу;
3. «Заслуженный работник образования города Нижнего Новгорода»:
- Алешиной Галине Николаевне,
- Дубик Елене Андреевне,
- Кожиной Ирине Александровне,
- Кормщиковой Ирине Александровне,
- Маркиной Наталье Васильевне;
4. «Заслуженный сотрудник полиции города Нижнего Новгорода»:
- Захватову Илье Николаевичу,
- Зеленову Александру Юрьевичу,
- Коротаеву Вадиму Александровичу,
- Малыгину Андрею Юрьевичу,
- Михайлову Дмитрию Александровичу;
5. «Заслуженный социальный работник города Нижнего Новгорода»:
- Бакановой Наталье Владимировне,
- Егоровой Ирине Львовне,
- Жигаловой Нине Германовне,
- Мошенцевой Людмиле Николаевне,
- Соловьевой Светлане Константиновне;
6. «Заслуженный деятель культуры и искусства города Нижнего Новгорода»:
- Комарову Александру Викторовичу,
- Лоос Ирине Николаевне,
- Лосевой Марине Евгеньевне,
- Лушиной Надежде Александровне,
- Червякову Владимиру Александровичу;
7. «Заслуженный работник дорожного хозяйства города Нижнего Новгорода»:
- Герасименко Александру Петровичу,
- Кузнецову Александру Николаевичу,
- Нанаеву Вадиму Евгеньевичу,
- Хазову Виктору Ивановичу,
- Шешменеву Василию Вячеславовичу;
8. «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства города Нижнего Новгорода»:
- Денисову Олегу Вадимовичу,
- Ключевой Ирине Михайловне,
- Крюкову Алексею Андреевичу,
- Обуховой Ирине Викторовне,
- Сивохину Дмитрию Геннадьевичу;
9. «Заслуженный работник физической культуры и спорта города Нижнего Новгорода»:
- Авдалян Светлане Мушеговне,
- Василькову Александру Анатольевичу,
- Кукушкиной Валентине Николаевне,
- Садову Михаилу Владимировичу,
- Стрижаку Дмитрию Владимировичу.