3,5 млн рублей отдала мошенникам пенсионерка из Нижнего Новгорода. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пенсионерка из Нижнего Новгорода отдала мошенникам 3,5 миллиона рублей после серии телефонных звонков от лжесотрудников различных ведомств. В течение трех недель злоумышленники убеждали женщину, что ее аккаунт на портале госуслуг якобы взломан, а на ее имя пытаются оформить кредит, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Жертвой аферистов стала 63-летняя жительница Ленинского района. По данным полиции, сначала ей звонили неизвестные, представлявшиеся бывшими коллегами, затем в разговор подключались якобы сотрудники госпортала, Центробанка и правоохранительных органов. Под предлогом защиты сбережений женщину убедили снять все накопления со счетов.

Следуя инструкциям собеседников, пенсионерка дважды передала наличные курьерам при личных встречах. Первый раз она отдала 2,2 миллиона рублей в парке на улице Максима Горького. Спустя некоторое время еще 1,3 миллиона рублей были переданы на улице Премудрова. Общая сумма ущерба составила 3,5 миллиона рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливают личности причастных к преступлению.

В полиции вновь напоминают: если неизвестные требуют срочно обналичить деньги, перевести их на «безопасный счет» или передать курьеру – с вами говорят мошенники, незамедлительно кладите трубку. Жителей просят предупредить пожилых родственников о подобных схемах обмана.