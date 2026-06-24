Центр развития промышленной робототехники открылся в Нижнем Новгороде. Фото: Максим ГЕРАСИМОВ.

23 июня в Нижнем Новгороде на базе Политехнического университета им. Р.Е. Алексеева начал работу Центр развития промышленной робототехники. Проект реализован в рамках нацпроекта «Средства производства и автоматизации», сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Центр займется технологическим аудитом нижегородских заводов и подбором решений по автоматизации. Специалисты будут выезжать на предприятия, чтобы выявлять участки, где внедрение роботов повысит производительность. Ежегодно аудит смогут проходить до 15 заводов.

На площадке развернуты лаборатории с отечественными коллаборативными роботами, станками лазерной резки и автоматизированными системами хранения. Отдельное направление — логистические роботы для отработки складских и транспортных операций.

В 2025 году НГТУ выиграл грант на создание центра — 295 млн рублей. Заявку поддержали Минпром региона и Нижегородский НОЦ. Методологию предоставил головной ЦРПР Университета «Иннополис».

Генеральным партнером и соинвестором стал Горьковский автозавод. Предприятие выступит не только инвестором, но и полигоном для тестирования решений. Совместно с центром ГАЗ запускает полный цикл: от проектирования роботизированных участков до подготовки операторов.

Губернатор Глеб Никитин отметил, что центр важен и как выставочная площадка для отечественных разработок, и как база для подготовки инженерных кадров.

- Безусловно, это принесет экономический эффект, поэтому мы уверены, что услуги технологического консалтинга и аудита со стороны Центра робототехники будут востребованы промышленностью, - сказал он.

Нацпроект «Средства производства и автоматизации» к 2030 году ставит задачи обеспечить технологическую независимость в станкостроении на 95%, войти в топ-25 по плотности роботизации и подготовить квалифицированные кадры.