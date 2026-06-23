1,4 млн рублей взыскал нижегородский суд в пользу айтишника за увольнение. Фото: ОПС судов общей юрисдикции Нижегородской области

Приокский районный суд Нижнего Новгорода признал незаконным увольнение руководителя группы веб-разработки и постановил восстановить его на работе. Кроме того, в пользу сотрудника взыскано свыше 1,4 миллиона рублей, включая оплату времени вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в ОПС судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Как следует из материалов дела, мужчина работал в компании «Делаем Круто» на должности руководителя группы веб-разработки. В феврале 2026 года работодатель ограничил ему доступ к большинству рабочих программ. После этого в организации были составлены акты об отказе сотрудника выполнять свои обязанности, ему объявили дисциплинарные взыскания, а затем уволили по статье за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей.

Изучив обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что увольнение было произведено незаконно. Все дисциплинарные взыскания, ставшие основанием для расторжения трудового договора, были отменены.

Согласно решению суда, работодатель обязан выплатить сотруднику 1 380 157 рублей заработной платы за время вынужденного прогула и 60 тысяч рублей компенсации морального вреда. Решение в части восстановления на работе и выплаты зарплаты за три месяца подлежит немедленному исполнению.