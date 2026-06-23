Нижний Новгород получит более 20 миллиардов рублей на продление метро. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На строительство метро до станции «Сенная» Нижний Новгород получит более 20 млрд рублей в 2026–2027 годах. Соответствующие изменения в городской бюджет депутаты рассмотрят на заседании городской думы 24 июня. Средства поступят в виде межбюджетных трансфертов, а доля софинансирования со стороны города составит всего 1%. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье».

Согласно проекту поправок, в 2026 году на продолжение строительства метро предусмотрено 6,38 млрд рублей. Еще 14,07 млрд рублей планируется направить в 2027 году. Финансирование необходимо для обеспечения действующего контракта и продолжения работ по продлению линии метро в верхнюю часть города.

Контракт на строительство участка до станции «Сенная» был заключен с ГК «Моспроект-3» еще в 2021 году. Тогда стоимость работ оценивалась в 35,38 млрд рублей, а завершить строительство планировалось к концу 2025 года.

Однако в ходе реализации проекта его параметры изменились. Стоимость строительства выросла примерно на 35% и достигла 48 млрд рублей. Одновременно были скорректированы и сроки сдачи объекта: теперь завершение работ ожидается в 2027 году.

Продление метро до Сенной остается одним из крупнейших инфраструктурных проектов Нижнего Новгорода. После ввода нового участка жители города получат дополнительную транспортную связь между нагорной и заречной частями областного центра.