Ракетная опасность объявлена в Нижегородской области. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На территории Нижегородской области утром 23 июня был введен режим «Ракетная опасность». Соответствующее предупреждение жителям направлено региональной РСЧС. Аналогичные меры также были приняты в Московской и Самарской областях.

Кроме того, в аэропорту Чкалов введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Эти меры связаны с обеспечением безопасности полетов.

В связи с угрозой региональное управление МЧС напомнило нижегородцам основные правила безопасности. При обнаружении беспилотника в небе необходимо немедленно покинуть открытое пространство и укрыться в капитальном здании. Наиболее безопасными местами считаются подвалы, подземные паркинги и переходы. Если поблизости нет укрытий, следует спрятаться за плотными деревьями, в канаве или за бетонным ограждением.

Тем, кто находится в помещении, рекомендуют держаться подальше от окон, спуститься на нижние этажи или в подвал и не пользоваться лифтом. В квартире самым безопасным местом считается ванная комната или пространство у несущей стены.

Спасатели также призвали жителей сохранять спокойствие, не снимать на фото и видео беспилотники и работу систем ПВО. После окончания угрозы нельзя приближаться к обломкам дронов – о подобных находках необходимо сообщать по номеру 112.