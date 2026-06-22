Кабмин направит 16,4 млрд на ИТ-кампус «НЕЙМАРК» в Нижнем Новгороде. Фото: neimark-it.ru

Нижегородская область получит дополнительные 16,4 млрд рублей на создание ИТ-кампуса мирового уровня «НЕЙМАРК» в Нижнем Новгороде. Решение принято правительством России в рамках дополнительного финансирования строительства университетских кампусов. Всего регионам страны направят около 31,5 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

О выделении средств заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. По его словам, Республика Башкортостан, Нижегородская, Сахалинская и Челябинская области получат почти 14 млрд рублей уже в 2026 году, а еще более 17,5 млрд рублей будет направлено в течение двух последующих лет.

Как подчеркнул Михаил Мишустин, дополнительное финансирование позволит завершить строительство кампусов в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Южно-Сахалинске в запланированные сроки и своевременно ввести объекты в эксплуатацию. Контроль за реализацией проектов поручен вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Губернатор Глеб Никитин поблагодарил федеральное правительство за поддержку, отметив, что «НЕЙМАРК» является одним из важнейших проектов Нижегородской области. По его словам, именно здесь будет формироваться цифровой облик будущего и готовиться новое поколение специалистов для высокотехнологичных отраслей.

Будущий кампус станет современным многофункциональным пространством. На его территории будут располагаться технопарк, коливинг, учебный кампус и общественные пространства. Технопарк включает офисы резидентов, лаборатории и производства, коворкинг, цифровую библиотеку и конгресс-холл. Здесь проекты смогут получать всю необходимую инфраструктуру и компетенции.

Михаил Мишустин напомнил, что развитие сети университетских кампусов ведется по поручению президента России Владимира Путина.