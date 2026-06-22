«Школа безопасности» продолжит работу для нижегородских студентов. ФОТО: Мининский университет.

Студентка третьего курса лингвистического факультета Мининского университета Оксана Комарова стала победительницей Всероссийского конкурса молодежных инициатив Росмолодежь.Гранты. Ее образовательный конвент «Школа безопасности» победил в номинации #Защищай и получил 662 тысячи рублей на реализацию проекта в 2026 году. Участниками конкурса стали свыше трех тысяч молодых людей со всей страны. Они представили проекты по 18 номинациям, среди которых творчество, образование, спорт и инклюзия.

- В Мининском университете сложилась традиция поддержки студенческих инициатив, и проект «Школа безопасности» — яркий пример того, как молодежь сама создает инструменты решения социальных проблем, - отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Данный проект реализуется в Мининском университете второй год подряд. Его главная цель – профилактика ксенофобии и межнациональной розни.

- Сегодня мы видим, что попытки разжечь межнациональную рознь через соцсети и манипулятивные публикации становятся все изощреннее. Наш ответ — системная профилактика через образование, спорт и искусство, - рассказал Виктор Сдобняков.

Данный проект включает в себя серию интенсивов, посвященных истории межнационального единства в России, распознаванию фейков, разжигающих рознь, культурному разнообразию народов Поволжья, религиозной терпимости и противодействию ксенофобии в цифровой среде. Также студентов ждет просветительская смену в лагере и театральная постановка о гибели подводной лодки «Курск» в 2000 году. Ее увидят студенты, преподаватели и обычные нижегородцы.

Сама Оксана Комарова является также сотрудницей отдела по молодежной политике и воспитательной работе вуза, участница театрального объединения «ТАКТ» Мининского университета.

- В прошлом сезоне мы убедились, что театр и живой диалог работают эффективнее любых лекций, — уверена Оксана Комарова. — Когда зрители сидят в зале и видят перед собой не актеров, а своих же сверстников, проживающих чужую боль, — это меняет сознание.

Предполагается, что проект охватит около 850 студентов. А участниками просветительской смены «Безопасная среда» в студенческом лагере «Веселый берег» на Горьковском море станут около 150 человек. Там ребят ожидают спортивно-патриотические эстафеты, тренинги по межкультурной коммуникации и проектная сессия.