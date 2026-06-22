Почти 5 млрд рублей бюджетного долга списали Нижегородской области. Фото: АНО «Центр 800».

Правительство России приняло решение о списании Нижегородской области еще 4,9 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам перед федеральным бюджетом. Это вторая часть средств, которую региону планировалось списать в 2026 году, сообщил заместитель губернатора Егор Поляков в своем телеграм-канале.

Сумма списания соответствует объему расходов, которые регион фактически понес в 2025 году на решение важных социальных и инфраструктурных задач. В частности, средства были направлены на модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, замену лифтов в многоквартирных домах, реализацию программ переселения граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и поддержку инвестиционных проектов.

Это уже не первое списание долговых обязательств региона. Ранее федеральный центр сократил задолженность Нижегородской области на 20,2 млрд рублей. Из этой суммы 3,5 млрд рублей были списаны в 2025 году, а еще 16,7 млрд рублей – в мае 2026 года.

Таким образом, общий объем списанной задолженности региона уже достиг 25,1 млрд рублей. По оценкам областного правительства, за период с 2024 по 2029 годы сумма списания бюджетных кредитов для Нижегородской области может составить 46,5 млрд рублей.